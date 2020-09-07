شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 1٫10 ريال خلال الأسبوع الماضي، كما اشرنا في تقريرنا الاخير، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، والذي دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 1٫038 ريال، التزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫98 ريال كمستوى أول ثم 0٫85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫12 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط