شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الأحد ليغلق عند مستوى 15٫05 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 15٫30 ريال، كما نلاحظ انطلاقا شارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14٫50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط