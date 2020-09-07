شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 9٫877 ريال، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10٫30 ريال، ومصحوبا باستمرار تراجع كميات التداول،لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 8٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 10.01 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط