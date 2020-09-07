شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 5815 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 5900 نقطة، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، نتوقع معها إمكانية وصول المؤشر لمستوى الدعم 5650 نقطة كمستوى أول ثم 5300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,778 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,849 نقطة
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