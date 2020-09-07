شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 9723 نقطة خلال تداولات امس الاحد، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9400 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,618 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,802 نقطة
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