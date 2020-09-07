شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر السلع المصرية تصديرا فى شهر يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت نحو 2.26 مليار دولار في شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار في يونيه 2019، بنسبة تراجع قدرها 7.9%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها في شهر يونيه الماضي، وتتمثل في صادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 60.9 مليون دولار يونيه الماضي، مقابل 47.5 مليون دولار في يونيه 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 28%، يليها صادرات منتجات الألبان وبلغت قيمتها 23.9 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 18.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 29.3%.

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وبلغت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن 22.6 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 12.6 مليون دولار في يونيه الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 79.8%، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من صابون ومحضرات تنظيف 20.5 مليون دولار في ينويه الماضي، مقابل 20.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 1.8%.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.