شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء " 134 مليون دولار صادرات مصر من الفواكة الطازجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت نحو 2.26 مليار دولار في شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار في يونيه 2019، بنسبة تراجع قدرها 7.9%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي تراجعت قيمة صادراتها في شهر يونيه الماضي، وتتمثل في صادرات الفواكه طازجة 134.4 مليون دولار يونيه الماضي، مقابل 150 مليون دولار في يونيه 2019 بنسبة تراجع بلغت 10.5%، يليه الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها 123.3 مليون دولار يونيه الماضي، مقابل 126.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.5%.

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وتشمل القائمة أيضا، الصادرات المصرية من البترول الخام 100.9 مليون دولار في يونيه الماضي، 187.9 مليون دولار يونيه 2019، بنسبة تراجع بلغت 46.3%، إلى جانب الصادرات من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 78 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 87.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 10.4%، والصادرات من الأسمدة وبلغت 43.5 مليون دولار يونيه الماضي، مقابل 126.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 65.7%.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبـة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.