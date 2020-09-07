شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيمانول (2001) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.57% بما يعادل 0.05 نقطة، كما يستفيد السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.59، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.09 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.59 ومستوى المقاومة 9.09.