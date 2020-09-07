شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يغلق على خسائر بطعم الصعود – تحليل صباحي – 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سهم كيان السعودية (2350) آخر جلساته منخفضاً عند أدنى مستوياته خلال الجلسة بسعر 9.17، ولكن سرعان ما ارتفع بعدها ليظل طوال الجلسة يصعد مقلصاً كثيراً من خسائره المبكرة، ويغلق على تراجع طفيف بنسبة بلغت -0.32% بما يعادل -0.03 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، ولتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.50، طيلة ثبات الدعم 8.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.87 ومستوى المقاومة 9.50.