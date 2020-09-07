نسيج يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 07-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 5.09% بما يعادل 0.82 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة الحالي 16.23، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 22.84 إلى 9.62)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة التالي عند 17.79، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.01 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.
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