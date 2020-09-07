صدق يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 07-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.68% بما يعادل 0.38 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.06، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 11.12.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.06 ومستوى المقاومة 11.12.
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