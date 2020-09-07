الباحة يحلق عالياً – تحليل صباحي – 07-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الباحة (4130) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.18% بما يعادل 2.22 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.20، ليستهدف مستوى المقاومة 29.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 29.08.
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