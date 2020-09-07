شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 17.64، ليحقق السهم مكاسب جديدة وقوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.52% بما يعادل 0.92 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك ارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 17.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.10 ومستوى المقاومة 19.00.