شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يصل لأعلى مستوياته في سنتين – تحليل صباحي – 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الشركة الخليجية (8260) الارتفاع في آخر جلساته، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أغسطس لعام 2018، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.49% بما يعادل 0.52 نقطة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.40 ومستوى المقاومة 17.00.