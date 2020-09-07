شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا ًدق يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 15.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.74 ومستوى المقاومة 15.12.