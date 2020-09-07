شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.32% بما يعادل 1.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد نجاحه في تصريف البعض من التشبع الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق. Advertisements لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 93.50 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 78.70 ومستوى المقاومة 93.50.

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