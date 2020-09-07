شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع مرة أخرى، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -20.47 نقطة، وقد جاء هذا التراجع بعد عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,400.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
114
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
75
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عدد أسهم الشركات الثابتة
9
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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