شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر محادثات صفقة تيك توك بشأن مصير خوارزميات التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

«تيك توك بدون خوارزمياته كأنه سيارة فارهة بمحرك رخيص».. شخص مطلع على صفقة بيع التطبيق في الولايات المتحدة «الولايات المتحدة تستخدم أساليب التنمر الاقتصادي، والتلاعب السياسي ضد الشركات غير الأمريكية».. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان

واجهت محادثات صفقة بيع عمليات تطبيق تيك توك TikTok الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية عقبة بسبب قضية ما إذا كان يمكن تضمين الخوارزميات الأساسية للتطبيق كجزء من صفقة أو لا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتم اعتبار الخوارزميات، التي تحدد مقاطع الفيديو المقدمة للمستخدمين، والتي يُنظر إليها على أنها سر نجاح تيك توك، جزءًا من مفاوضات الصفقة حتى يوم الجمعة الماضي، ولكن بعدها أصدرت الحكومة الصينية قيودًا جديدة على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويحاول كلا الجانبين الآن معرفة ما إذا كان هذا يعني أن بيع الخوارزميات سيحتاج إلى موافقة الحكومة الصينية على النقل، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستوافق بكين على إتمام الصفقة مع الولايات المتحدة. وهذا التعقيد قد يؤدي إلى تقليل فرص إتمام الصفقة قريبًا.

وقالت شركة بايت دانس المحدودة ByteDance Ltd.، الشركة الأم لتيك توك، إنها ستمتثل لأمر الحكومة الصينية، وإنها تحاول الحصول على توضيح من إدارة بكين حول كيفية المضي قدمًا في البيع إذا كانت القيود الجديدة ستنطبق على خوارزمياتها، كما قال بعض الأشخاص.

وبالنسبة لمقدمي العروض لشراء التطبيق، فإن فكرة الحصول على تيك توك بدون الخوارزميات الخاصة به قد تغيّر العروض المقدمة في الصفقة 180 درجة، حسبما قال أشخاص آخرون مطلعون على الوضع. ويعتقد المشترون المحتملون أن جزءًا كبيرًا من قيمة تيك توك موجود في هذه الخوارزميات التي تبقي المستخدمين منجذبين للتطبيق.

وشبّه مصدر مطلع على المحادثات «تيك توك» بدون خوارزمياته وكأنه «سيارة فارهة بمحرك رخيص». وقال شخص آخر مقرب من مقدمي العروض إن عدم الحصول على الخوارزميات سيكون مفاجأة، وكان متشككًا في إمكانية استمرار الصفقة بدونها أصلًا.

وأوضح أشخاص آخرون أنه لا يزال بإمكان أحد أصحاب عروض الشراء الحصول على تيك توك للاستفادة من قاعدة مستخدميه، ومن ثم تطوير خوارزميات جديدة للتطبيق.

ويسلط هذا الموضوع الضوء على كيف أن المشاركين في محادثات الصفقة رفيعة المستوى يقعون في قلب الحرب التجارية العالمية بين القوتين العظميَين «الصين وأمريكا»، والتي تحاول كلٌّ منهما إصدار مطالب صارمة للموافقة على تمرير الصفقة.

وتتنافس الآن مجموعتان رئيسيتان على شراء جزء من تيك توك وهما شركة مايكروسوفت الأمريكية Microsoft Corp التي تتعاون مع وولمرت Walmart Inc من جانب، وشركة أوراكل Oracle Corp، التي أقامت شراكات مع بعض مستثمري بايت دانس، بما في ذلك شركة سيكويا كابيتال Capital Sequoia وجنرال أتلانتيك General Atlantic وكوتوي مانجمنت Coatue Management من الجانب الآخر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بايت دانس تطلب 30 مليار دولار مقابل بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، ورغم ذلك كانت المحادثات حول التقييم كانت سلسة ومستمرة حتى أواخر الأسبوع الماضي.

وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة الصينية ببيع العمليات الأمريكية التابعة لتيك توك بحلول منتصف سبتمبر الجاري، أو الخروج من السوق الأمريكية تمامًا. وقالت الإدارة الأمريكية إن سبب إجبارها تيك توك على البيع هو وجود مخاوف أمن البيانات واحتمالات رقابة صينية على المستخدمين الأمريكيين من خلال التطبيق.

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ووصف المعلقون الصينيون طلب إدارة ترامب بأنه محاولة من قِبَل الحكومة الأمريكية لإجبار التكنولوجيا الصينية على صفقة بيع قسري.

وجاء الرد من إدارة بكين على الإجبار الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، بعدما أضافت الحكومة الصينية شرط توصية تقنية المحتوى إلى قائمة قيود التصدير الخاصة بها.

وقال أشخاص مطلعون على تفكير الحكومة الصينية إن إضافة هذا الشرط على وجه التحديد، كان بهدف التعامل مع عملية البيع المحتملة لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة لشركة أمريكية.

وقالت شركة تيك توك إن شعبيتها ارتفعت في الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين، حيث وصلت مؤخرًا إلى 100 مليون مستخدم شهريًا في الولايات المتحدة، من حوالي 11 مليونًا في أوائل عام 2018. وينسب محللو الصناعة جزءًا من الفضل في نمو التطبيق إلى خوارزمية أساسية قوية تم إنشاؤها للتوصية بسرعة بأنواع مختلفة من المحتوى للأشخاص اعتمادًا على تفضيلاتهم.

وقال يوجين وي Eugene Wei، وهو مستثمر في شركة ناشئة ومدير تنفيذي سابق في سان فرانسيسكو، إن نجاح تيك توك هو نتيجة مباشرة لإتقان بايت دانس للذكاء الاصطناعي باستخدام عملية تُعرف باسم «التعلم العميق»، حيث دربت بايت دانس خوارزمياتها لتقديم محتوى مخصص للغاية.

ويقدّم النظام الأساسي للمستخدمين مقاطع فيديو جديدة واحدة تلو الأخرى، ويقيس كيفية تفاعلهم مع مقاطع الفيديو، ثم يغذي تلك البيانات مرة أخرى في الخوارزمية.

ويسمح هذا للنظام بتقديم مقاطع فيديو من المحتمل أن يجدها كل مستخدم مقنعة.

وقال وي، الذي عمل في شركة أوكلوس Oculus وأمازون Amazon: «عندما تدخل على تيك توك يتفاعل التطبيق بقوة معك، لذا فإن النظر لتيك تيوك على أنه مجرد تطبيق فيديوهات جديد للأطفال لا يوفيه حقه، من حيث قدرته الكبيرة على جذب المستخدمين».

وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير بكين إن الهدف من القيود الجديدة هو تأخير الصفقة للسماح للحكومة الصينية بإبداء رأيها، وكذلك إخضاعها لمستوى تدقيق من الحكومة الصينية مماثل لتلك التي فرضتها اللجنة على الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. وخرّبت اللجنة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية العديد من عمليات الاستحواذ الصينية على استثمارات أمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما قامت بفحص تيك توك مسبقًا.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان على سؤال حول صفقة البيع المحتملة لتيك توك - في لقاء إعلامي منتظم يقوم به كل يوم إثنين - متهمًا الولايات المتحدة باستخدام «أساليب التنمر الاقتصادي والتلاعب السياسي ضد الشركات غير الأمريكية».

ووفقًا لوي، فلن يؤدي حجب الخوارزميات الأساسية لتيك توك بالضرورة إلى نهاية عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، حيث لا يزال بإمكان مهندسي البرمجيات إعادة بنائها باستخدام بيانات مستخدمي تيك توك، كما يتم في مجموعات البيانات الحالية. لكنه قال إن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلًا، وقد تؤدي إلى فقدان التطبيق للمستخدمين لصالح المنافسين.

ختامًا، قدّم تطبيق الإنستجرام Instagram التابع لشركة فيسبوك Facebook Inc مؤخرًا خدمة تسمى ريلز Reels، وهي تقوم بنسخ العديد من ميزات تيك توك الأساسية وإتاحتها للمستخدمين.

ساهم رافاييل هوانغ وكارا لومباردو في كتابة هذا المقال