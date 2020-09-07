بيع قطعة أرض بـ 997 مليوناً في «حدائق محمد بن راشد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأحد، أكثر من 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 120 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 1.44 مليار درهم و93 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 105.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 997 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 332 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بمليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.46 مليار درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 1.44 مليار درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 22.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 179 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 11.29 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 3 ملايين درهم.