شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 452 مركبة «مرسيدس» و«كيا» و«لينكون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الوكلاء التجاريين ثلاث حملات استدعاء لمركبات شملت 452 مركبة فئات «مرسيدس بنز» و«كيا» و«لينكون» لعيوب تصنيعية ولأغراض الأمان والسلامة العامة.

استدعت الوزارة بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» والإمارات للسيارات 338 مركبة «مرسيدس بنز» طرازات: GT. AMG. E-CLASS. GLC نماذج 290. 253. 213.205 موديلات 2017-2020، وذلك لوجود تحذيرات ومخاطر من حزام الأمان بالإضافة لحدوث خلل في برمجة تقنية ESP.

كما أطلقت الوزارة حملة استدعاء بالتعاون مع الطاير للسيارات، بريميير موتورز تضمنت 44 مركبة بسبب احتكاك الأسلاك مع إطار المقعد، فقد تحتك أسلاك السيارات المشمولة بالحملة مع إطار وسادة مقعد الراكب الأمامي أو السائق ما قد يؤدي إلى تآكلها بسبب افتقارها للحماية العامة، وقد يسبب تلف الأسلاك وضمن ظروف معينة عدم عمل وسادة الهواء الجانبية للراكب الأمامي بشكل سليم، وبالتالي وقوع حادث ما.

إلى ذلك، فقد استدعت الوزارة 70 مركبة نوع «كيا بيجاس» بالتعاون مع «الماجد موتورز» لوجود مخاطر تتعلق بضغط الهواء في إطارات المركبات.

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