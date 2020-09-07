شكرا لقرائتكم خبر عن 84 اتفاقية بترول وقعتها مصر من 2014 لـ 2020 باستثمارات 14.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول ،أن الاتفاقيات البترولية التي وقعتها الهيئة العامة للبترول خلال عام 2019والبالغ عددها 7اتفاقيات لـ 5شركات بلغ الحد الإدني لإجمالي الاستثمارات بها حوالي 109 مليون دولار بالإضافة إلي 8.45 منح توقيع لاتسترد .

وأضافت المصادر ، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "أن مساحة التنقيب لهذه الاتفاقيات بلغت حوالي 12680.68كم2 لافتا أن تلك الاتفاقيات تتضمن الالتزام بحفر 27بئرا كحد أدني .

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وشهدت الفترة من يوليو2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.

وتجدر الاشارة الي أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.

تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985مليون دولار.