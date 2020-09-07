شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة بترول: الدولة لديها خطط لوصول استخدام الغاز الطبيعى لمعدلات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة المصرية لديها خطط لوصول استخدام الغاز الطبيعى لمعدلات مرتفعة، موضحا أن اتجاه الدولة لتحويل السيارات للغاز الطبيعى، واستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل ليس جديد، فإن هناك العديد من الدول اتجهت لهذا الأمر.

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أوروبا اتجهت لهذا الأمر، بجانب أن الولايات المتحدة الأمريكية حولت جزءا كبيرا من السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في السوق الأمريكى.

ولفت أستاذ هندسة البترول والطاقة ، إلى أن مصر لديها فائض كبير من الغاز الطبيعى يكفى للبتروكيماويات وخطة توصيل الغاز للمنازل ، بجانب تحويل عمل السيارات للغاز الطبيعى، لافتا إلى أنه يصل استهلاكنا من الغاز الطبيعى في السابق 7 مليون طن، وكانت مصر تستورد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعى، ولكن الآن حققنا الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعى وأصبحنا ننتج 7,3 مليار متر مكعب من الغاز يوميا.