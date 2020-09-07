شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 6-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 6-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.017 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للصناعات الهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العامة للصوامع والتخزين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية لحليج الأقطان، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 320 مليون ورقة مالية بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.81%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 62.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.6 مليون جنيه، 142.5 ألف جنيه، 50.8 مليون جنيه، على التوالي،

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 11073 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12936 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 103.56 نقطة.

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وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 43.2 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الحفر الوطنية، 475.2 ألف سهم، 21252 سهم، 41 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 395 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين 1.6 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 200 ألف سهم.

بنك فيصل

أعلن بنك فيصل الإسلامي، عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 18.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 483.5 مليون جنيه مقارنة مع مليار جنيه بنسبة انخفاض 53.6%.

أسمنت بورتلاند

أعلنت شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، عن نتائج أعمال النصف الأول من 2020، وحققت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 بلغت 83.8 مليون جنيه، مقابل 473.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019، وحققت خسائر بلغت 151.97 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 461.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، بنسبة انخفاض 67%.

السويس للأسمنت

حققت شركة السويس للأسمنت، مبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي، وحققت خسائر بلغت 709.31 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 356.49 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

الرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح قرار مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المنعقد بتاريخ 26 يوليو 2020، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة، وتقرير مراقب الحسابات عليه، باتباع أسلوب التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وايرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون التعديل في الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم بما فيها نسبة الأسهم البالغة 56.1723% الممثلة في شهادات الإيداع الدولية.