شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 6-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 6-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.017 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للصناعات الهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العامة للصوامع والتخزين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية لحليج الأقطان، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 320 مليون ورقة مالية بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.81%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 62.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.6 مليون جنيه، 142.5 ألف جنيه، 50.8 مليون جنيه، على التوالي،

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 11073 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12936 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 103.56 نقطة.

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وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 31.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمر بسعر إغلاق 14.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 7.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 21.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.79%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 45.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.67%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.367 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.