منوتشين يتوقع تمديد التمويل الحكومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن يمدد الكونجرس التمويل الحكومي للتصدي لجائحة كورونا حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال منوتشين لشبكة فوكس نيوز: إن وضع خطة لتجنب إغلاق الحكومة في نهاية الشهر من المرجح أن يمدد التمويلات المالية الفيدرالية حتى ديسمبر. في الوقت الحالي، أهم شيء هو التأكد في نهاية الشهر من أننا لن نتجه للإغلاق مرة ثانية، وأن نحصل على شيء ما بعد الانتخابات.

وأضاف، إن الجمهوريين والديمقراطيين لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي بعد بشأن تشريع الإنفاق، وإنه يأمل أن يبدأ الكونجرس في المضي قدماً بمشروع قانون «بحلول نهاية الأسبوع».

وتوقع منوتشين أن يمرر الكونجرس أكثر من مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل قبل أن يوافق على الإنفاق حتى نهاية العام المالي المقبل، الذي ينتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.

يذكر أن البيت الأبيض فشل في الاتفاق مع الديمقراطيين بخصوص هذا الأمر. حيث قالت إدارة ترامب مراراً وتكراراً إنها لن تلبي مطالب الديمقراطيين بزيادة تكلفة خطة الإغاثة التي تبلغ 1.3 تريليون دولار إلى 2.2 تريليون دولار.