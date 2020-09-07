محمد الرمحي: كورونا يكشف أمراض الاقتصاد العالمي

أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن وباء كورونا وضع تحدي التغير المناخي في بؤرة الاهتمام العالمي، حيث ساهم التباطؤ الذي تسبب به الوباء في أنشطتنا الاقتصادية والاجتماعية في تسليط الضوء على الأثر السلبي لهذه الأنشطة على كوكبنا، ورغم الآثار السلبية الواسعة للوباء، ورغم التحديات التي سنواجهها لإعادة بناء اقتصاداتنا، فإنه في النهاية تحدٍ سنستطيع التغلب عليه

جاء ذلك خلال كلمة له تحت عنوان «طاقة المستقبل: حان الوقت من أجل طاقة نظيفة» خلال مشاركته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وأضاف الرمحي، أما التغير المناخي، فإنه تحدٍّ لن نتمكن من تجاوزه دون اتخاذ خطوات تغيير جذرية وطويلة الأمد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وهي الحقيقة التي أدركتها قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات منذ فترة طويلة.

وأضاف، كنا نعلم قبل الوباء أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار للحد من انبعاثات الكربون في كافة قطاعاتنا الاقتصادية لنساهم في الجهود العالمية الهادفة للحد من ارتفاع مستوى حرارة كوكبنا أكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وقد زادت الاستثمارات في الطاقة المتجددة عن 300 مليار دولار سنوياً.

حيث لا يبدو وباء كورونا أكثر من عرض لأمراض الاقتصاد العالمي التي تتمثل في المبالغة في الإنتاج والاستهلاك المفرط والاعتماد الكبير على سلاسل التوريد المركزة. وهذا يضعنا أمام خيار بسيط.

إما محاولة التأخير، أو مضاعفة جهودنا لابتكار حلول قابلة للتطبيق لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

ومع ما يتميز به الابتكار التكنولوجي من تطبيقات واسعة وقدرة على خفض التكلفة، فإن الطاقة المتجددة ستجد طريقها إلى المزيد من المنتجات والخدمات والحلول.

وسيصبح توليد الطاقة النظيفة لامركزياً وقابلاً للتوزيع بشكل أكبر- كما سيوفر ذلك المزيد من الوظائف عالية القيمة.