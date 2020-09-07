شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تستأنف صرف بدلات الموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران إن الناقلة استأنفت صرف البدلات للموظفين، فيما مددت فترة تخفيض الرواتب ولكن بنسبة أقل حتى نهاية العام. وأوضحت المتحدثة أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين 10% فقط من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بخفض سابق بين 25 و50% انتهى الشهر الماضي. وتشمل البدلات المواصلات ومخصصات أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.

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