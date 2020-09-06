شكرا لقرائتكم خبر عن النيل لحليج الأقطان: الموافقة على العرض الإجبارى لشراء الأسهم يخص المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أنه من المتوقع فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الشركة خلال أيام بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت قرارات الجمعية العامة غير العادية الأخيرة.

وأضاف السيد الصيفى لـ"الخليج 365" أن الجمعية أحاطت الأعضاء بقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمتضمن الموافقة على التسوية مقابل قيام الشركة بتعويض الدولة بمبلغ 231.1 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم إحاطة المساهمين بالقيمة العادلة للسهم طبقا للتقييم والبالغ 35.5 جنيها على أن يتم الفترة المقبلة دفع تعويضات الدولة.

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وأوضح أنه تم الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة مع الموافقة على زيادة رأس المال من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بوجود عرض شراء إجبارى للأسهم من إحدى المجموعات أشار إلى إنه يتم دراسة الأمر بهيئة الرقابة المالية للعرض على المساهمين.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن تلقيها عرضاً عن نية إحدى الشركات في التقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيها، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.