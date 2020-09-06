شكرا لقرائتكم خبر عن "كايرو فستيفال سيتي مول" و"ڤاليو" يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم انظمة سداد حصرية للمشتريات تصل لـ60 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم "كايرو فستيفال سيتي مول"، الوجهة الرائدة في مجال الترفيه والتسوق، وشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط الرائدة في توفير حلول التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عقد شراكة استراتيجية لتزويد رواد المركز التجاري بمجموعة من حلول وخطط الدفع غير المسبوقة من خلال برنامج "Celebrate – valU with CFC Mall”.

وتتيح هذه الاتفاقية لمتسوقي ورواد "كايرو فستيفال سيتي مول" إمكانية التسوق لدى ما يزيد عن 300 متجر من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء والإلكترونيات والأثاث مع الاستفادة من أكبر حد ائتماني في السوق المصري وأنظمة التقسيط التنافسية مع إمكانية السداد على فترات تصل إلى 60 شهرًا، وهي أطول فترة سداد أقساط للمنتجات متوفرة بالسوق، وذلك عن طريق زيارة واحدة من نقطتي التفعيل التابعة لشركة ڤاليو داخل المركز التجاري.

تعليقا على هذه الاتفاقية قال هيثم حجار، مدير عام "كايرو فستيفال سيتي مول"، "بصفتنا وجهة التسوق والترفيه الرائدة في مصر، نهدف إلى تزويد صناعة التجزئة المحلية بأفضل مجموعة متنوعة من الحلول لتطوير تجربة زوارنا والمستأجرين باستمرار. من خلال برنامج الأقساط الشهرية “Celebrate – valU with CFC Mall” ، نهدف إلى المساهمة في تطوير مجتمعنا على المدى الطويل، وقيادة مستقبل مبتكر بإمكانات غير محدودة. مضيفًا أنه من الهام أن نستثمر المزيد في تطوير أعمالنا مع الاحتياجات المتزايدة للسوق وهو ما يؤثر بالتبعية على تطوير أعمال تجار التجزئة الذين سيكون لديهم الآن قاعدة عملاء أوسع."

ومن المقرر أن تتيح الاتفاقية لمتسوقي "كايرو فستيفال سيتي مول" إمكانية شراء المنتجات المتوفرة لدى متاجر المركز التجاري بمختلف أسعارها المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، مع الاستفادة من أطول فترات سداد في السوق وأسرع دورة موافقات ائتمانية من خلال تطبيق ڤاليو على أجهزة الهواتف الذكية المدعوم بواجهة سهلة الاستخدام، ما ييسر انضمام العملاء والمستخدمين الجدد أيضًا. كما يمكن لعملاء ڤاليو الحاليين الاستفادة من باقة من العروض الحصرية الإضافية من خلال متاجر شركاء ڤاليو داخل "كايرو فستيفال سيتي مول".

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وفي ذات السياق أوضح محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، أن الشركة نجحت في التوسع بأعمالها بشكل ملحوظ منذ إطلاقها مطلع عام 2018 بفضل الدخول في شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات المتخصصة في تجارة التجزئة في السوق المصري. وأضاف أن الشراكة مع "كايرو فستيفال سيتي مول" تمثل إنجازًا بارزًا على صعيد جهود الشركة لتوسيع قاعدة العملاء ونقاط البيع التابعة لشركة ڤاليو، فضلًا عن كونها بداية لشراكة قوية مع واحدة من أبرز وجهات التسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن بطاقة "Celebrate – valU with CFC Mall" تم إطلاقها كوسيلة آمنة وسريعة وملائمة للتسوق لدى مجموعة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية مع الاستفادة من مختلف برامج التقسيط. كما يأتي ذلك كقرار من إدارة المول لإتاحة نطاق أوسع من الخيارات للعملاء ما يقدم لهم تجربة تسوق دون الحاجة إلى القلق بشأن أي شيء.