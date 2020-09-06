شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى اقتصاديات الطاقة يكشف مكاسب استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد الرؤوف الخبير في اقتصاديات الطاقة والبيئة، أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل يؤكد نجاح الحكومة بكل مكوناتها، حيث إن استخدام الغاز الطبيعى له فوائد للدولة، وكذلك له فوائد على المواطن.

وأضاف الخبير في اقتصاديات الطاقة والبيئة، خلال برنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، أن استخدام الغاز الطبيعى له فوائد اقتصادية وفوائد على مجال الطاقة، لافتا إلى ضرورة تطبيق استراتيجية لتعظيم الغاز الطبيعى، موضحا أن إنتاجنا من الغاز الطبيعى يصل إلى 7,2 مليار متر مكعب يوميا، وبدأنا في التصدير لعدد من الدول.

وتابع الخبير في اقتصاديات الطاقة والبيئة، أنه لابد من تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى في مجال الطاقة وتموين السيارات وفى صناعات الأخرى، حيث إنه يساهم في توفير استهلاك واستيراد المواد البترويية السائلة من البنزين والسولار ويوفر العملة الصعبة، وبالتالي يوفر ميزانية الدولة، ويمكن توجيه الأموال لقطاعات أخرى أكثر احتياجا لها مثل الصحة والتعليم والشباب.

وأشار الخبير في اقتصاديات الطاقة والبيئة، إلى أن الغاز الطبيعى أقل في الانبعاثات الكربونية، وبالتالي يحسن من نوعية الحياة وجودة الهواء.