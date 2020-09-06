شكرا لقرائتكم خبر عن بايونيرز تحقق 3.6 مليار جنيه إيرادات فى النصف الأول.. و712 مليونا أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث حققت المجموعة إيرادات خلال هذه الفترة 3.6 مليار جنيه، وحققت خلال النصف الأول من العام صافي ربح قدره 800 مليون جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الاقلية 712 مليون جنيه مقابل 857 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 17%.

وبلغت إيرادات شركة بايونيرز خلال الربع الثاني من العام 1.8مليار جنيه، وحققت الشركة صافي أرباح قبل خصم حقوق الأقلية 529 مليون جنيه مقارنة بـ638 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019.

وقاد القطاع العقاري صدارة ايرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث ساهم بنسبة 54% فى إجمالي الإيرادات، ويليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 45%، وفي خلال الربع الثاني من عام 2020 ساهم القطاع العقارى بنسبة 55% من الإيرادات ويليه القطاع الصناعي بنسبة 42%.

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وارتفعت إجمالي حقوق الملكية في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 11% مقارنة بعام 2019 لتسجل 9.6 مليار جنيه، وتم زيادة الاستثمارات في شركات المجموعة بحوالى مبلغ 1.024 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020.

واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح الي المبيعات 34 % مقابل 27% خلال النصف الاول من عام 2019، بينما سجلت نسبة صافي الربح إلى المبيعات 22% مقابل 16% في النصف الاول من عام 2019، وتم تحقييق عائد يبلغ 0.76 جنيه للسهم في نهاية النصف الأول من عام 2020.

وقال وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، إن المجموعة استطاعت اجتياز مرحلة صعبة اقتصادياً على الصعيد المحلي والعالمي، وعبرت نتائج أعمال المجموعة خلال النصف الأول من العام 2020 عن قدرة المجموعة على الاستمرارية فى تحقيق الأرباح، بالرغم من حالة الركود الاقتصادى التى تغلف الانشطة الاقتصادية بشكل عام جراء أزمة كورونا وما استتبعها من تذبذبات وعدم استقرار على جميع الأصعدة محلياً وعالمياً.

وأضاف "زكي"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نسب الربحية الخاصة بالمجموعة جيدة للغاية مقارنة بمعدلات ونسب ربحية نفس القطاعات بالشركات الأخرى، ويعد التنوع فى مجالات العمل الخاصة بالمجموعة، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية والانتقاء الجيد لاستثمارات المجموعة، هو الداعم الأساسى لاستمرار تحقيق الأرباح فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية وخاصة خلال النصف الأول من العام الجارى والذى شهد أغلب الآثار السلبية لتلك الجائحة الاقتصادية.