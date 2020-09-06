شكرا لقرائتكم خبر حجز 75% من ضاحية الملك عبدالله بجيزان.. وتسليم 1236 فيلا في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مشروع ضاحية الملك عبدالله ضمن مشاريع برنامج «سكني» في مدينة جيزان اكتمال حجز 75% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى، داعيا الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم منها وفق إجراءات سهلة وميسرة.

وكشف عضو مجلس إدارة شركة صرح التقنية - المطور الرئيس للمشروع -المهندس صلاح الغامدي أن تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع البالغ عددها 1236 فيلا خلال يونيو 2021، كما يجري العمل على فتح المراحل الأخرى من المشروع لتمكين مستفيدي الدعم السكني من أهالي منطقة جازان لحجز وحداتهم السكنية ضمن المشروع.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة طريق الملك عبدالعزيز شمال مدينة جيزان وعلى بعد 15 كلم من جامعة جازان، و23 كلم عن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما يتميز بقربه من جميع المرافق، إذ يقع داخل النطاق العمراني بمسافة لا تتجاوز 16 كلم عن المعهد الصناعي الثانوي وكلية طب الأسنان بجامعة جازان، وبمسافة لا تتجاوز الـ17 كلم عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وبالقرب من مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد.

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وأوضح العقاري أن مشروع ضاحية الملك عبدالله هو أحد نتائج استراتيجية وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج «شراكات»، الذي يهدف إلى عمل شراكة حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات الأسرة السعودية بأسعار تنافسية مدعومة ومنفذة وفق مواصفات خاصة لضمان أعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أن المشروع يمتد على مساحة أكثر من 4 ملايين م2، ويوفر 4170 فيلا متنوعة من 4 نماذج ذات مساحات ومواصفات عدة تتناسب مع مختلف الأذواق، وأسعار مناسبة تبدأ من 537ألف ريال، مع تقديم الضمانات كافة على جودة البناء بإشراف هندسي، كما يوفر المشروع جميع خدمات البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من خدمات صحية وتعليمية وترفيهية وتجارية وغيرها، إلى جانب الحدائق والمسطحات الخضراء في سبيل توفير جودة حياة متكاملة للمواطنين.

وتستمر الحجوزات الالكترونية لمشروع «ضاحية الملك عبدالله» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق «سكني»، وذلك في إطار استمرار البرنامج في جهوده لتسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات الكترونية ميسرة، واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

ضاحية الملك عبدالله في جيزان