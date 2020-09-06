أكاديمية هدف للقيادة تنفذ برنامجا تدريبيا لـ87 مشاركا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ممثلا في برنامج أكاديمية هدف للقيادة في تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد باللغتين العربية والإنجليزية، للمجموعات 21 و23 و24، علما بأن تدريب المجموعة الـ23 ينفذ بالتعاون مع الأكاديمية المالية، في حين يستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعا، وبمشاركة 87 متدربا ومتدربة.

ويرتكز البرنامج على ست مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريبا مباشرا مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع يطبق خلاله المتدربون ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركون تدريبا مباشرا مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج.

وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عدد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا.