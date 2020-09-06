شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيتان لتمويل صيادي الأسماك بينبع والنحالين بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الزراعية أمس الأول اتفاقيتي تعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع، والجمعية التعاونية للنحالين بالمدينة المنورة، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية في مجال عمل الجمعيتين، وذلك في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق.

ووقع الاتفاقية مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة المدينة المنورة بندر الرحيلي مع رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع حامد الجهني، ومع رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بالمدينة المنورة وليد الحازمي، بحضور المدير العام للصندوق منير السهلي، ونائب المدير العام للاستراتيجية المهندس عادل الجمعة، وعدد من أعضاء الجمعيتين.

وأوضح المدير العام للصندوق أن الاتفاقيتين تهدفان بشكل رئيس إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعيتين، وذلك في مجال صيد الأسماك وتمويل الخدمات المساندة مثل القوارب ومستلزمات الصيد بالنسبة لجمعية صيادي الأسماك، وفي مجال تربية النحل وإنتاج العسل والأدوات اللازمة في هذا المجال بالنسبة لجمعية النحالين، وذلك وفقا لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، وتأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمزارعين.

وأضاف أن الصندوق يحرص على تفعيل التعاون، خاصة مع قطاع كبير ومهم مثل الجمعيات التعاونية من أجل تطوير أدائها لتحقيق أهداف تطوير القطاع الريفي الزراعي، بما ينسجم وأهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.