60 ألف طن أول شحنة قمح أوكرانية من إنتاج سالك تتجه للسعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، أول شحنة قمح أوكرانية من إنتاج شركة تابعة لها إلى المملكة، محملة بنحو 60 ألف طن من القمح عالي الجودة، في إطار تغطية احتياج السعودية من القمح، وذلك بحسب تغريدة على الحساب الرسمي للشركة في تويتر أمس.

وشهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد الجبرين مراسم توديع أول شحنة قمح من إنتاج شركة كونتيننتال فارمز المملوكة لشركة «سالك» وذلك في ميناء تشورنومورسك الأوكراني بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، والتي سوف تصل إلى ميناء جدة الإسلامي منتصف الشهر الحالي.

وقالت سالك في تغريدة لها «قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد الجبرين بالاجتماع مع منسوبي الشركة في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، حيث كان اليوم شحن أول شحنة قمح من إنتاج الشركة (60 ألف طن) إلى المملكة».

وقال السفير خلال لقائه بوسائل إعلام أوكرانية بهذه المناسبة إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي رسم حاضرا مجيدا ومستقبلا واعدا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030.

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وأضاف أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة شركة «سالك» وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على الجهود المبذولة والمضي قدما نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

وكانت شركة سالك استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة، ونجحت في دمجهما بحلول نهاية عام 2018 تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز، إذ تعد من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا، حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

شركة«سالك»

بدأت أعمالها عام 2012