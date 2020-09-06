الاقتصاد

21 مليونا مبيعات مزاد ورش وعقارات في الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، على مزاد علني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى، حيث حقق نجاحا من حيث قيمة البيع المحققة، بالإضافة لإتمام المزاد لبيع عقارات سكنية وأراض خام في أحياء بدر والدار البيضاء والمربع وأم سليم، وقد بلغ إجمالي مبيعات المزاد 21 مليون ريال.وبحسب بيان صادر عن المركز أمس، تمثل هذه العقارات تركة خاصة تحت التصفية القضائية بإشراف المركز، وتم عبر شركة المحافظ العقارية.

ويعتزم المركز طرح عدد إضافي لعقارات التركات من خلال شركة كنوز مكة في نهاية شهر سبتمبر الحالي، التي تشمل 22 عقارا بمساحة إجمالية تبلغ 26.400 م2، حيث يسهم تقسيم التركات وطرحها على أكثر من وكيل بيع في تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص، وطرح كل مشروع على مزودي الخدمات بشكل تنافسي لإسناده لأكثرهم ملاءمة ومناسبة.

ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في ضوء التحول الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، حيث يعد المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.

تصفية تركات:

مزاد في الرياض على:

  • ورش في صناعية الرياض الأولى
  • عقارات سكنية وأراض خام في عدة أحياء
  • إجمالي مبيعات المزاد 21 مليون ريال
  • تم عبر شركة المحافظ العقارية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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