شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الكثيري تبحث زيادة رأسمالها بـ 45.2 مليون ريال.. في 5 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الكثيري القابضة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر المُقبل، وذلك لمناقشة مُقترح زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 45.208 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن رأس مالها سيرتفع من 45.2 مليون ريال إلى 90.4 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 4.52 مليون سهم، إلى 9.04 مليون سهم بعد الزيادة.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأس مال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات نتيجة توقف نشاط الخرسانة الجاهزة بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا.