شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة تُجدد تسهيلات بقيمة 150 مليون ريال مع مصرف الإنماء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 150 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الهدف من التسهيلات تمويل متطلبات رأس المال العامل.

وأشار البيان إلى أن مدة التمويل تمتد من 24 أغسطس من العام الجاري إلى 31 أغسطس 2021، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من الشركة السعودية للتسويق.

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يُذكر أن الشركة وقعت، في أغسطس الماضي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد، بقيمة 100 مليون ريال.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع الإيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 163.9 مليون ريال نتيجة لزيادة إقبال الزبائن على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا بالإضافة إلى إقبال الزبائن على الشراء قبل تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يوليو 2020.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.