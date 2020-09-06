سعر النفط‭ ‬يدفع أسواق الخليج للهبوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأحد عقب هبوط حاد لأسعار النفط يوم الجمعة جراء المخاوف من بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

ونزل خام القياس برنت 1.41 دولار بما يعادل 3.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.66 دولار للبرميل. وهبط مؤشر البورصة السعودية الرئيسي 0.3 بالمئة. وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.9 بالمئة وبنك الرياض 1.7 بالمئة. باعت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، سندات بمليار دولار على شريحتين يوم الخميس، وسط زيادة النشاط في أسواق الدين الخليجية بعد عطلة الصيف. ونزل مؤشر دبي الرئيسي 1.1 بالمئة بفعل هبوط سهم إعمار العقارية القيادي اثنين بالمئة وسهم بنك دبي الإمارات الوطني 0.9 بالمئة. وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.6 بالمئة، متضررا من هبوط بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة واتصالات 0.7 بالمئة. Advertisements وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم: السعودية.. هبط المؤشر ‭0.3 ‬بالمئة إلى 8025 نقطة. أبوظبي.. نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4523 نقطة. دبي.. فقد المؤشر 1.1 بالمئة ليسجل 2259 نقطة. البحرين.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1403 نقاط. سلطنة عمان.. فقد المؤشر 1.1 بالمئة مسجلا 3707 نقاط. الكويت.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 5816 نقطة.

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