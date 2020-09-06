شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 6-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر، والتي سجلت 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، فيما تسجل أوقية الذهب 1937 دولار، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 726.85 جنيه. عيار 21 : 848 جنيها. عيار 24 : 969.10 جنيه. فى حين شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 6-9-2020 ، مع أول أيام عمل للبنوك بعد انتهاء إجازه البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت"، تباينا أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار: بـ 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع. والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار: بـ 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.78 جنيه للشراء، 21.13 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.15 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.

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