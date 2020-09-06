استقرار أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد.. وعيار 22 بـ 213.99 ريال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 6-9-2020، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 233.44 ريال سعودى، و213.99 ريال سعودى سعر "عيار22"، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 233.44 ريال بما يعادل 62.24$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 213.99 ريال بما يعادل 57.06 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 204.26 ريال بما يعادل 54.47 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 175.08 ريال بما يعادل 46.68 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 136.17 ريال بما يعادل 36.31 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 116.72 ريال بما يعادل 31.12 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,260 ريال بما يعادل 1,936 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,634 ريال بما يعادل 435.72 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 233,440 ريال بما يعادل 62,244 $

وعالميا أغلق الذهب على تراجع بتعاملات الجمعة، بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2%، بحسب رويترز.

وصعد مؤشر الدولار 0.5%، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزى العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن الأخرى نزلت الفضة 0.4% لتسجل 26.5 دولار للأوقية، وهى متراجعة 3.6 % منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديون 0,4% ليسجل 2275.8 دولار، وصعد البلاتين 1% مسجلا 897.87 دولار للأوقية، لكنه مضى نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ يونيو منخفضا أكثر من 3.5%.