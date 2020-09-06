استقرار أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد.. وعيار 22 بـ 213.99 ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 6-9-2020، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 233.44 ريال سعودى، و213.99 ريال سعودى سعر "عيار22"، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 233.44 ريال بما يعادل 62.24$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 213.99 ريال بما يعادل 57.06 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 204.26 ريال بما يعادل 54.47 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 175.08 ريال بما يعادل 46.68 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 136.17 ريال بما يعادل 36.31 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 116.72 ريال بما يعادل 31.12 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,260 ريال بما يعادل 1,936 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,634 ريال بما يعادل 435.72 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 233,440 ريال بما يعادل 62,244 $
وعالميا أغلق الذهب على تراجع بتعاملات الجمعة، بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2%، بحسب رويترز.
وصعد مؤشر الدولار 0.5%، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزى العملات الأخرى.
بالنسبة للمعادن الأخرى نزلت الفضة 0.4% لتسجل 26.5 دولار للأوقية، وهى متراجعة 3.6 % منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديون 0,4% ليسجل 2275.8 دولار، وصعد البلاتين 1% مسجلا 897.87 دولار للأوقية، لكنه مضى نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ يونيو منخفضا أكثر من 3.5%.
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