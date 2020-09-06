شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة بداية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تخسر 5.4 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.25% خاسراً 20.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8024.62 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.02% خاسراً 24.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2258.55 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار درهم ليغلق عند مستوى 313.76 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.53% خاسراً 7.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.76 نقطة.

كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.15% خاسراً 112.81 نقطة ليغلق عند مستوى 9723.41 نقطة، وهبط هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.05% خاسراً 39.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3706.860 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسراً 20.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8024.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.58% رابحاً 245.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9757.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 401.6 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.76%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 6.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.77%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 1.19%.

وقفز 114 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المملكة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 75 سهماً على رأسها سهم "سدافكو" بنسبة 2.68%، ثم سهم " أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.01%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 662 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 24.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2258.55 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.61 مليار درهم ليغلق عند مستوى 313.76 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 303.7 مليون سهم محققة ما قيمته 179.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3378 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاعي السلع والنقل بنسبة 3.94%، 0.43%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.97%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2%.





بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسراً 29.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4522.948 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 675.458 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 286.4 مليون سهم، بقيمة 81 مليون درهم، عبر تنفيذ 1331 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.08%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.81%.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.17%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 6.31%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.89%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.48%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.7%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 2.61%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 81.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 7.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.1 مليون سهم بقيمة 998 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 169.52% بضغوط تراجع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.36% بضغوط تراجع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.40% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.79%، وهبط سهمي عقارات السيف، شركة البحرين للسينما بنسبة 1.71%، 0.88%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 33.66% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 4.05%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.92%، ثم أسهم شركة الإثمار القابضة، مصر السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 14.58%، 1.33%، 0.80%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.15% خاسراً 112.81 نقطة ليغلق عند مستوى 9723.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 222 مليون سهم بقيمة 368.3 مليون ريال عبر تنفيذ 8617 صفقة، وتراجع 40 سهماً، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهمين، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.50%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.05% خاسراً 39.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3706.860 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 325.9 ألف ريال عبر تنفيذ 207 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 4.17%، ثم سهم " المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.13%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.76%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.92%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 69.8 ألف ريال عماني.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% خاسراً 31.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% خاسراً 49.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5815.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4265.85 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحاً 19.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4276.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 292.8 مليون سهم بقيمة 37.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9816 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.61% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.

وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، يليه سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.03%، ثم سهم بنك وربة بنسبة 8.50%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.63% يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 6.44%، ثم سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.71%.