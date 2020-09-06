10 أيام على عودتها.. «الأهلي 5 جنيه.. و التجاري الدولي 2%».. تفاصيل رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بالبنوك

تستعد البنوك المصرية للعودة إلى تطبيق عمولات ورسوم تعاملات السحب والإيداع للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى بعد نحو 10 أيام من اليوم، وذلك مع انتهاء الفترة التي حددها قرار البنك المركزي بالإعفاء من هذه الرسوم لمدة 6 أشهر في 15 سبتمبر الحالي.
واستعرض موقع "الوطن" رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM في البنوك المصرية حال استخدام العميل بطاقة ائتمان تابعة لبنك آخر.
البنك الأهلي
عمولة السحب من بنك ATM آخر: 5 جنيهات، عمولة الاستعلام 1.5 جنيه.
بنك مصر
عمولة السحب من بنك ATM آخر: 6 جنيهات لكل عملية، عمولة الاستعلام: جنيه واحد.
البنك التجاري الدولي
عمولة السحب النقدي: 2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، وبطاقات الرواتب 3 جنيهات لكل عملية.
بنك الإسكندرية
عمولة السحب النقدي: 10 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك HSBC
عمولة السحب: 10 جنيهات، و10 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك فيصل الإسلامي
عمولة السحب: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
البنك العربي الأفريقي
عمولة السحب: 8 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.
بنك الإمارات دبي وطني
عمولة السحب: 20 جنيها من أي ماكينة صرف لبنك آخر، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك كريدي أجريكول
عمولة السحب النقدي: 6 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك بلوم
عمولة السحب: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.
بنك البركة
عمولة السحب: 6 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.
البنك المصري الخليجي
عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.
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