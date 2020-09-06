شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سوق مسقط بنسبة 1.05% بالختام للجلسة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.05% خاسراً 39.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3706.860 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 325.9 ألف ريال عبر تنفيذ 207 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 4 أسهم على رأسها سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 4.17%، ثم سهم " المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.13%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.76%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.92%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 69.8 ألف ريال عماني.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلنت شركة الرؤية للتأمين، عن استقالة سوبراتا مترا من عضوية مجلس إدارة الشركة، واستقالته من عضوية لجنة التدقيق والاستثمار، وذلك بسبب التزاماته الأخرى التي تتطلب الوقت والجهد، على أن يقوم مجلس الإدارة بملاً المركز الشاغر في مجلس الإدارة واللجان التابعة بعد استقالة "مترا"، وفقاً للمادة رقم 201 من قانون الشركات التجارية الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/2019.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة ريسوت للأسمنت، عن تكليف سالم بن أحمد بن علوي آل إبراهيم لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، وتكليف محمد بن أحمد بن عمر عيديد لشغل منصب مدير عام شركة ريسوت للأسمنت بصلالة بالوكالة.