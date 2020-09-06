شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.64% بالختام.. ورأس المال يخسر 2.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسراً 29.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4522.948 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 675.458 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 286.4 مليون سهم، بقيمة 81 مليون درهم، عبر تنفيذ 1331 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.08%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.81%.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.17%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 6.31%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.89%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.48%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.7%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 2.61%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 81.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، عن تحقيق إيرادات خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 223.7 مليون درهم مقابل 291.4 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2019، وتحولت الشركة للخسائر لتحقق 24.7 مليون درهم مقابل صافي أرباح 2.5 مليون درهم خلال فترة المقارنة.