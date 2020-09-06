شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتحول للتراجع بالختام بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والبنوك والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% خاسراً 7.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1402.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.1 مليون سهم بقيمة 998 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 169.52% بضغوط تراجع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.36% بضغوط تراجع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.40% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.79%، وهبط سهمي عقارات السيف، شركة البحرين للسينما بنسبة 1.71%، 0.88%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 33.66% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 4.05%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.92%، ثم أسهم شركة الإثمار القابضة، مصر السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 14.58%، 1.33%، 0.80%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن استقالة روبرت جونز رئيس المجموعة للتدقيق في البنك، وذلك بسبب تقاعده اعتباراً من 3 سبتمبر، واعتمد مجلس إدارة البنك تكليف فيكاس قوبتا للقيام بأعمال رئيس المجموعة للتدقيق في البنك بالوكالة، منوهة إلى أن فيكاس قوبتا يشغل حالياً منصب رئيس التدقيق، الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، عن فتح نسبة تحرك سعر أسهم شركة الإثمـــار القابضة ش.م.ب بنسبة 5 % إضافية، نسبة تحرك السهم الجديدة هي 15% كحد أعلى لتحرك السهم من سعر الإغلاق.