شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الهندسية: 3 مليارات جنيه واردات الأدوات الصحية رغم إنتاجها محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، اجتماع اليوم مع شعبة الأدوات الصحية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى مناقشة قضية ارتفاع واردات القطاع بالنصف من العام الجاري.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الاجتماع تطرق إلى بحث ارتفاع واردات الأدوات الصحية خلال النصف الأول من العام لتسجل 3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذا الرقم كبير جدا وسط ارتفاع كبير في الانتاج المحلي القادر على تلبية احتياجات السوق المصري بل يفيض إلي التصدير.

وأضاف المهندس في تصريحات لليوم السابع، أن الاجتماع التشاوري سيخرج منه مقترحا لتشبيك المصانع مع بعضها، لخلق نوع من التكامل الاقتصادي وتعميق الصناعة الوطنية، خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن عدد كبير من المستوردين بقطاع الأدوات الصحية تحول إلي التصنيع لكن هناك معاناة وبيروقراطية تعاني منها المصانع خلال التعامل مع جهات حكومية كثيرة.

Advertisements

وأشار رئيس الغرفة الهندسية إلي أن عددا كبيرا من المصانع يمكن تشبيكها للتكامل الصناعي، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، مضيفاً" هناك مستلزمات إنتاج نستوردها بأرقام كبيرة جدا رغم أن هناك إمكانيات هائلة لتصنيعها في مصر، وفعليا نحن نقوم بتصنيعها في مصر".

وأوضح المهندس، أن القطاع الصناعي لا يعرف بعضه، بمعني أن غياب التنسيق في الملف التصنيعي يخلق خلل في هذا الأمر، فيمكنك أن تجد أن مصنع يقوم بإنتاج مواسير بلاستيكية وبقوة في محافظة ما، وتجد أن مصنع آخر يحتاج هذا المنتج، لكنه لا يعرف أن هذا الإنتاج موجود في مصر، وهنا يحدث الخلل الذى يؤدى إلى زيادة الواردات.

وأكد المهندس، أن مشكلات عديدة تواجه القطاعات الإنتاجية لعل منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وكذلك عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية، وهناك شكاوي عديدة ترد إلي الغرفة الهندسية واتحاد الصناعات من عدم تفعيل القانون، رغم توافر الإنتاج وبكفاءة وجودة تضاهي الاستيراد.