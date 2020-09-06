شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام.. وبنك الكويت الدولى ينفى وجود الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% خاسراً 31.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% خاسراً 49.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5815.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4265.85 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحاً 19.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4276.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 292.8 مليون سهم بقيمة 37.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9816 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.61% ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.

وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، يليه سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.03%، ثم سهم بنك وربة بنسبة 8.50%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.63% يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 6.44%، ثم سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.71%.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلن بنك وربة، عن عدم وجود أي تطورات جوهرية حدثت في أنشطة البنك المصرفية من شأنها أن تؤدي إلى حدوث تداول غير اعتيادي على السهم، وذلك رداً على استفسار البورصة بشأن وجود نشاط تداول غير اعتيادي على سهم البنك.

وفي سياق منفصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، أنه لم يتم مخاطبة بنك الكويت المركزي بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد لمجموعة البنك الأهلي الكويتي حتى تاريخه.

فيما قال بنك الكويت الدولي، إن الأخبار المنشورة في الصحف ووسائل الاتصال الاجتماعي، والتي تفيد باستحواذ قريب على بنك الكويت، غير صحيحة، كما أنه لم يرد إلى إدارة المصرف علم بهذا الخبر.