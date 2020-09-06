شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع.. وتراجع 40 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.15% خاسراً 112.81 نقطة ليغلق عند مستوى 9723.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 222 مليون سهم بقيمة 368.3 مليون ريال عبر تنفيذ 8617 صفقة، وتراجع 40 سهماً، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهمين، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.50%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسراً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9836.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 573.259 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 2.05 مليار سهم بقيمة 3.02 مليار ريال، عبر تنفيذ 60.58 ألف صفقة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.\