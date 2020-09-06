شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران أبوظبى تمدد تخفيضات الأجور لنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران اليوم الأحد إن الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي مددت فترة تخفيض رواتب موظفيها حتى نهاية العام.
أوضحت المتحدثة أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين عشرة بالمئة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر، مقارنة بخفض سابق بين 25 و50 بالمئة انتهى الشهر الماضي.
تضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أدى لتراجع الطلب على السفر الجوي وأجبر شركات الطيران على إجراءات لصيانة السيولة.
وخفضت طيران الإمارات الأجور حتى نهاية سبتمبر.
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